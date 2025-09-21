L’extrême droite ne tue plus ? Derrière la dédiabolisation, les meurtriers - Avec @mathieuburgalassi

La rengaine est bien rodée : l’extrême droite aurait changé. Fini les défilés du FN ou les partisans de Jean-Marie Le Pen noyaient un père de famille marocain dans la Seine. Aujourd’hui, à l’heure de Marine et Jordan, l’extrême droite sourit, elle parle bien, et elle le jure : la violence, c’est terminé ! Sauf que… derrière la dédiabolisation de façade, la réalité est tout autre. Chaque année, l’extrême droite tue et parfois, les meurtriers sont eux-mêmes des cadres du Rassemblement National. C’est pour ça qu’à Checkpoint, on a décidé de rappeler les faits atroces qui se cachent derrière les faux sourires d’une mouvance politique qui n’a jamais changé.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon