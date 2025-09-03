Macron, Bayrou : La démocratie ou le chaos

François Bayrou, nommé par Emmanuel Macron le 13 décembre 2024, a donc annoncé, lors de sa conférence de presse du lundi 25 août dernier, qu'il engagerait la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Il demandait ainsi aux députés de lui accorder leur confiance, en suggérant que, s'ils la lui refusaient, ils allaient précipiter la France dans le chaos, et en les exhortant à faire plutôt le choix de la responsabilité. Aussitôt, le commentariat dominant s'est lancé dans ses habituelles analyses politiques de haut niveau. Il en ressortait principalement que, puisque le Parti socialiste et le Rassemblement national ont annoncé qu’ils voteraient cette fois-ci contre Bayrou, après avoir, plusieurs fois, empêché, dans le cours des derniers mois, que ce gouvernement soit censuré, les jours du Premier ministre à Matignon sont désormais comptés.
