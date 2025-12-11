Mélenchon humilie l'extrême droite, le PS sauve Macron

Cette semaine dans Dissolution, on va revenir sur l’adoption du PLFSS, pour voir ce qui se joue derrière, comment le texte a pu être voté et quelles conséquences cela entraîne sur le paysage politique français. On ira aussi faire un tour du côté de la Commission d’enquête sur les liens entre partis politiques et islamisme, pour voir comment Jean-Luc Mélenchon a réussi son audition. De l’avis de tous, sa prestation a été remarquable. On verra comment il a fait, ce qu’il avait à dire et ce qu’il y avait en face. Mais avant ça, on fera un crochet pour prendre des nouvelles, très gênantes, de notre couple présidentiel.
