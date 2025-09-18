Nouvelles émissions et nouveaux projets : c'est la rentrée sur Blast

J'espère que vous avez pu vous reposer cet été et pour les plus veinards, partir en vacances, à la mer avant qu'elle ne devienne radioactive, en forêt avant qu’elles ne brûlent ou ne soient rasées par des industriels entre deux déclarations de guerre sociale ou même barricadés chez vous au frais à mater Black mirror en vous disant que c’est en train d’arriver. On repart pour une nouvelle année de guerre de l'information face aux médias dominants service public compris qui ont pris tous, la tangente vers un capitalisme débridé et une extrême droite galopante et décomplexée. Ils continuent à oublier le passé en préférant Hitler à Blum.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon