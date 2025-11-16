OQTF, meurtriers en puissance ?! Le mensonge clientéliste de l’extrême droite

En France, les obligations de quitter le territoire (OQTF) sont des décisions administratives utilisées par les préfectures pour expulser des personnes étrangères. Dans la majorité des cas, les OQTF répondent à des irrégularités de visa ou de renouvellement de titre de séjour, à des refus du droit d’asile ou à des infractions au droit du travail. Mais, depuis quelques années, les OQTF sont au centre d’une très forte attention médiatique. En effet, les médias de droite et d’extrême droite instrumentalisent les liens occasionnels entre des personnes sous OQTF et des faits divers sordides pour accuser toutes les personnes ciblées par une OQTF d’être des criminels en puissance. Une obsession médiatique absurde et infondée, qui influe malheureusement sur les politiques nationales, lesquelles deviennent alors, concernant les OQTF, de plus en plus populistes, clientélistes et finalement xénophobes.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon