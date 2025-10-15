Plan Trump pour Gaza : pourquoi la paix est toujours impossible

Le désormais nommé « Plan Trump pour Gaza », supposé miracle moyen-oriental pour parvenir à une paix durable entre Palestine et Israël, sature toutes les ondes. Mais de nombreux inconnus demeurent : quel va être le futur politique des Palestiniens ? Quelles sont les réelles intentions israéliennes ? Quid de la « démilitarisation » du Hamas ? Par-delà les déclarations tous azimuts de Donald Trump et de ses alliés occidentaux, notre invité, Bertrand Badie, rappelle une donnée absolument centrale : la paix, à ce stade, reste toujours largement impossible.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon