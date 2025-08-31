Pourquoi la France laisse Israël piétiner le droit international

Le génocide en cours à Gaza n’est pas seulement une tragédie humanitaire : pour Israël, il est aussi et surtout un outil de colonisation. Depuis des décennies, l’État hébreu avance méthodiquement, colonie après colonie, expropriation après expropriation. Aujourd’hui, l’effacement de Gaza, la famine organisée, les bombardements qui tuent des centaines de milliers de civils ne sont pas un accident de l’histoire : ils s’inscrivent dans un projet, celui de s’emparer de cette terre.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon