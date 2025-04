Pourquoi notre désir de nouveauté est une fabrication du capitalisme

Est-ce que si vous aviez la certitude que vos vêtements ne se déchireraient jamais, ne se troueraient jamais, s’ils pouvaient durer toute la vie, est-ce que vous les garderiez vraiment toute votre vie ? Et cela peut s’appliquer à l’ensemble des objets que nous utilisons. Si cela était possible, est-ce que vous conserveriez toute votre vie le même téléphone, la même décoration, les mêmes vêtements, la même voiture ou encore la même vaisselle ? La réponse est très probablement que non. Du moins, pas si vous adhérez à notre système économique et social qui valorise, plus que tout, la nouveauté.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon