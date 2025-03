Précarité étudiante en France : "J'ai pensé à arrêter de vivre"

Depuis la crise sanitaire et l'augmentation des prix des matières premières, le nombre d'étudiants en situation de précarité en France n’a cessé de s'accroître. En témoigne, les points de distribution des paniers alimentaires de l'association Linkee, dont les queues se prolongent de plus en plus. Son président, Julien Meimon, a accepté de revenir sur l'histoire et les objectifs de l'association, première organisation spécialisée dans l'assistance d’aide étudiante en France. Il présente également à Blast une étude accablante menée en 2024 auprès de plus de 20000 étudiants qui ont bénéficié de Linkee. Elle met en lumière, chiffres à l'appui, l'ampleur de la précarité des étudiants en France et l'absence d'aides concrètes des pouvoirs publics, de plus en plus préoccupantes.

