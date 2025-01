Qui veut tuer les services publics ? - avec @Heu7reka et @StupidEco

Nos services publics sont en danger ! En France, le discours public menaçant de couper la bureaucratie inutile, les fonctionnaires fainéants ou les institutions inefficaces se font de plus en plus présents, et possiblement de plus en plus populaires alors que certaines études montrent que les français sont de moins en moins satisfaits par leurs services publics. Alors, devrions-nous suivre la voix de Trump et de Milei, et réduire la place du public dans notre économie ? Réponse dans ce nouvel épisode de Argent magique avec Heu7reka et StupidEco. Rapport sur l’état des services publics par Nos Services Publics : https://nosservicespublics.fr/rapport-etat-services-publics-2024

