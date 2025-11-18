Racisme anti-musulmans : comprendre la banalisation d’une obsession française

L’islamophobie est devenue la norme dans le système politique et médiatique français. Entre discours politiques qui stigmatisent, lois qui ciblent les musulmans et une couverture médiatique souvent sensationnaliste, l’islamophobie s’est progressivement normalisée dans le débat public. Ce racisme, autrefois marginalisé, s’installe aujourd’hui dans les pratiques et les représentations, façonnant une perception de l’islam et des musulmans qui semble banale pour beaucoup. Pire encore, ceux qui s’emploient à diffuser ce racisme anti-musulmans dévient le principe de la laïcité, en l’instrumentalisant pour justifier exclusion et discrimination, alors que celui-ci est censé garantir la liberté de conscience et l’égalité de tous devant la loi. Pour en parler, Blast reçoit Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l’Observatoire de laïcité. Il revient également sur le fait qu’il a lui-même été ciblé par le gouvernement et le mouvement Printemps républicain, illustrant combien dénoncer ces dérives peut exposer à des pressions politiques et médiatiques.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon