Reconnaissance de la Palestine : "Cela ne sera déterminant que si on sanctionne Israël"

Ce lundi 22 septembre, Emmanuel Macron annoncera que la France reconnaît l’État de Palestine en direct des Nations Unies à New-York. La décision a été prise avec une cohorte de pays occidentaux dont la Belgique, le Canada, ou encore le Royaume-Uni. Une sorte de « freinage doux », pour reprendre les mots de notre invité le professeur Bertand Badie, face aux atrocités génocidaires commises par le gouvernement israélien à Gaza. Et qui ne sera véritablement efficace que s’il est accompagné de sanctions économiques. Reste ainsi encore à voir si les États occidentaux, à l’exception des États-Unis, ont vraiment comme objectif de faire s’arrêter les massacres et la colonisation. Car si tel n’est pas le cas, cette décision ne viendra en rien atténuer le tragique constat qui s’impose : la complicité au pire des crimes.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon