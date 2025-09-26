Sarkozy, Macron : les racailles de la République

À la date du tournage de cette chronique, la France a été sans gouvernement de plein exercice pendant 106 jours lors du second quinquennat Macron. C’est trois mois et demi où il ne se passe rien alors que Gaza se meurt et que la planète brûle. On va commencer par regarder du côté de la Constitution pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi notre vie politique fonctionne si mal. On ira faire un tour du côté de la commission d'enquête sur les dangers de TikTok sur les mineurs qui a rendu son rapport. On verra ensuite la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Kadhafi. Enfin, on ira regarder de plus près la reconnaissance de l’État de Palestine par Emmanuel Macron.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon