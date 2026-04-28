1er-Mai : pas la fête du travail, une journée de lutte

Alors que le gouvernement discute d’ouvrir la possibilité pour certains salariés de travailler le 1er mai, seul jour traditionnellement chômé et payé en France, Blast reçoit Fabien Villedieu, cheminot et élu syndical à Sud-Rail, pour parler de l’actualité des travailleurs et des travailleuses. Loi-cadre sur les transports en débat, casse des services publics, accidents du travail en hausse : le militant dresse un bilan alarmant de dix ans de macronisme et appelle à la mobilisation générale.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon