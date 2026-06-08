🦏 Canicule : que les pauvres crèvent, les riches s’adapteront

"Aujourd’hui, on va parler de la petite vague de chaleur qu’on a encaissée fin mai, c’était violent quand même ? Surtout qu’on était pas prêts, c’est arrivé très tôt, très vite et il y a eu des morts. Et c’est dans cette atmosphère que 200 000 élèves on passé le jeudi et le vendredi leurs épreuves de bac pro. Ah ben justement il en pense quoi lui ? Pascal Praud ? Il en pense quoi des enfants qui crèvent de chaud dans des bâtiments pas adaptés ? Alors on vous prévient, dans cet épisode les enfants ils vont prendre cher, je sais pas si vous avez remarqué mais ceux qui nous disent de réarmer démographiquement c’est les mêmes qui sont très méchants avec les enfants. Oui et on est désolé mais sur le climat et le réchauffement climatique on est obligé de mettre du Pascal Praud et du CNews parce que cette chaine fait de la résistance." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon