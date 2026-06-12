Civitas : qui sont les fanatiques religieux d'extrême droite qui ont attaqué la Nuit Blanche ?

Le samedi 6 juin, à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, une performance artistique organisée dans une église du 10ème arrondissement a été interrompue par des militants de Civitas. Ce mouvement catholique intégriste d’extrême droite avait pourtant été dissous par le gouvernement en 2023. En cause : des propos antisémites et islamophobes, ainsi que des prises de position saluant des figures de la collaboration avec le régime nazi. Que s’est-il réellement passé lors de cette soirée de la Nuit Blanche ? Qui sont les militants de Civitas et quelles sont leurs revendications ? Quels liens ce groupuscule entretient-il avec l’extrême droite traditionnelle et les mouvances nationalistes radicales en France ?
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Margaux Simon