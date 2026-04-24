Au vu de l’urgence climatique et des rapports accablants qui se succèdent, alors qu’Antonio Gutteres, le secrétaire général de l’ONU expliquait en 2023 que l’humanité faisait face à une « menace existentielle » : comment agir ? Comment faire pour dévier cette trajectoire mortifère ? Car alors que plusieurs générations de militants écologistes se sont succédées ces dernières décennies, et même si nombre d’entre eux ont obtenu des victoires, force est de constater que ce n’est pas assez. Que nos systèmes économiques sont plus productivistes que jamais, que la destruction en cours s’accélère, et qu’en parallèle, les démocraties s’érodent. Dans ce contexte, quelle est la meilleure manière de faire face ? C’est la question qui a été abordée lors du Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève le 14 mars 2026. Cette vidéo est une captation d'un débat intitulé "Climat, la non-violence à l’épreuve de l’urgence", organisé suite à la projection du documentaire The System.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon