Cuba, la nouvelle cible de Trump : entre blocus et répression

"Le bouclier des Amériques, c'est une initiative lancée par Trump. Un sommet tape à l’œil qui réunit tous les dirigeants plus ou moins fachos de l’Amérique du sud, de Javier Milei en Argentine à José Antonio Kast du Chili en passant par Nayib Bukele du Salvador. Le but annoncé du sommet, c’est principalement la coopération pour lutter contre les cartels de drogue, mais pas seulement. C’est dans un contexte de lutte contre les « influences étrangères hostiles » que Trump s’en prend violemment à Cuba, ennemi idéologique des États-Unis depuis plusieurs décennies. Alors quelle est la stratégie de Trump pour faire plier Cuba, quelles sont les conséquences sur le régime et pour les Cubains ?" Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
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