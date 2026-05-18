L'Arménie, déchirée entre la Russie et l'occident ?

Le 4 mai dernier, Emmanuel Macron était en visite d'État à Erevan, en Arménie. Il y a notamment rencontré le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Pendant cette visite, des contrats ont été signés, des accords de recherche, mais aussi des contrats militaires. Mais alors quel était le but de cette visite, quelle est la place de l’Arménie dans le jeu des alliances mondiales ? Réponse dans le nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
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