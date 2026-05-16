Gary Stevenson : le millionnaire qui veut taxer les riches

C’est l’histoire d’un enfant issu de l’est londonien, devenu trader multimillionnaire, et aujourd’hui critique du monde de la finance. Son livre, Confessions d'un trader repenti, best seller dans son pays, est aujourd’hui publié en France. A cette occasion, il est venu répondre aux questions de Blast, dans un long entretien, entièrement doublé en Français. Comment fonctionnent les salles de marché, faut-il en finir avec le monde de la finance, comment taxer les plus riches, n’y a t il pas une contradiction à parler de ces sujets lorsqu’on est soi même multimillionnaire et qu’on continue à bénéficier de ce système ? Réponse dans cette nouvelle émission, pour Blast.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret