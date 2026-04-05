Gaza : laboratoire des violations du droit international

A Gaza, depuis le cessez-le-feu, les bombardements israéliens continuent de d’exterminer les palestiniens. En Cisjordanie, les violations du droit international se poursuivent. Les attaques offensives de colons israéliens sont soutenues par un gouvernement qui ne cache plus sa volonté de détruire et d’annexer. En Iran, au Liban, mais aussi au Venezuela et à Cuba, les États-Unis piétinent également le droit international avec de plus en plus de désinvolture. Le cas palestinien, et gazaoui, a-t-il servi de facilitateur, contribuant à normaliser la déroute du droit ? Au contraire, faut-il y voir un continuum avec, par exemple la guerre en Irak et en Libye ? Dans ce focus pour Blast, Benjamin Fiorini, maître de conférences à Paris 8 et membre de l’association JURDI, revient sur la dangereuse déroute du droit international.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon