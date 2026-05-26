Handicapés : des charges nuisibles aux yeux de l'État et du capital

"Le gouvernement français estime qu’il y a environ 12 millions de personnes concernées par le handicap en France. D’ailleurs on dit LE handicap mais on devrait dire LES handicaps, tellement ça recoupe des réalités différentes. Sauf que pour mettre en place des politiques publiques bah il faut bien une définition du handicap. Des organisations internationales se sont penchées sur la question, comme l’OMS ou la convention internationale des droits des personnes handicapées. En France nous, on a la loi du 11 Février 2005 qui nous apporte un élément révélateur : « Le handicap apparaît dans une situation donnée, de manière temporaire ou définitive, dans un environnement spécifique. On parle de handicap « situationnel » (loi du 11 février 2005). » Ça peut sembler anodin la notion de handicap « situationnel », mais ça montre bien une chose : c’est la société qui crée le handicap. Sans environnement excluant, pas de handicap."
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Morgane Sabouret / Margaux Simon