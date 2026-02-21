La violence : c'est la faute de Macron et des fachos

"Effectivement, alors qu’une prof venait de se faire agresser à coups de schlass par un élève, et que les fachos nous expliquaient que c’était encore de la faute des arabes Le président de la république, Emmanuel Macron (qui, semble-t-il, risque de s’évaporer s’il dit pas de la merde pendant plus de 3 minutes) a essayé de nous expliquer que c’était de la faute des jeux vidéo, histoire de changer un peu de disque Et côté Cnews, c'est pas mieux, ça y est, on connaît, ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes petites obsessions de toute façon : Quand c’est pas Geoffroy Lejeune qui nous explique que c’est de la faute des arabes, ou Charlotte d’Ornellas qui tente de nous éclairer sur la responsabilité des personnes trans" Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon