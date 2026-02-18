Natalité : la droite veut plus d'héritiers blancs

Les Français n’ont pas assez d’enfants et ça inquiète les politiques. Le groupe Horizon recommande une série de mesures pour « lever les obstacles » à un désir d’enfant qui dévorerait les Français. Alors, quelle politique se cache derrière ces discours natalistes ? Comme à chaque fois qu’on parle de natalité, on retrouve les mêmes coupables. Il faut faire des bébés, toujours plus de bébés. Surtout pour aider l’économie et pour faire la guerre. Derrière ces discours de soutien aux familles, se trouve en réalité un programme conservateur et réactionnaire, profondément bourgeois et blanc : la sexualité des Français est canalisée dans sa fonction reproductive et donc hétéronormée.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon