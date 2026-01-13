UE - Mercosur : l’agriculture française sacrifiée

L’accord entre l’Union européenne et le Mercosur promet l’ouverture réciproque des marchés européens et sud-américains. Négocié depuis plus de 25 ans, cet accord suscite une opposition persistante du monde paysan qui alerte : la souveraineté agricole française est en danger. Des pans entiers de l’agriculture sont mis en concurrence, avec un risque de nivellement par le bas des normes sociales et environnementales, des deux côtés de l’Atlantique. Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron n’a cessé d’osciller entre approbation et recul sur ce texte. S’il affiche ces derniers temps une opposition de façade, il continue néanmoins de réprimer les mobilisations exprimées dans la rue contre cet accord. Dans ce focus pour Blast, Maxime Combes, économiste, et Fanny Métrat, éleveuse de brebis et porte-parole de la Confédération paysanne, reviennent sur ces enjeux majeurs.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info