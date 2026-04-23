"Média" Frontières : un business de fachos très rentable

Le fondateur du journal d’extrême droite Frontières a été entendu par la commission d’enquête du Sénat sur les zones grises de l’information. Il y a livré une performance révélatrice. Il s’est vendu comme reporter, victime et entrepreneur, se cachant derrière ces masques pour occulter la violence des propositions qu’il soutient, la radicalité de son projet politique et leur exploitation capitalistique profitable. On verra comment il a fait son coup et ce que ça révèle. Après ça, on fera un tour du côté de l’Assemblée pour voir comment les macronistes ont tenté de forcer la main sur le 1er mai avant … d’être désavoués par le gouvernement !
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Morgane Sabouret / Margaux Simon