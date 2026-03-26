Morts au travail : le patronat tue tous les jours

"Lorsque vous entendez parler des personnes victimes d'un accident au travail, qui sont toujours anonymes, en principe, c'est dans la presse locale. Il y a souvent des articles dans la rubrique faits divers du journal. Oui, les morts au travail sont encore perçus comme des faits divers. On a du mal à voir les mécanismes systémiques derrière ces violences. On se dit qu'après tout, c'est les risques du métier. Oui, il pourrait y avoir plutôt une prise de conscience comme il y en a eu pour les accidents de la route et comme il y en a eu une récemment avec les féminicides. Oui, on parle de plusieurs morts par jour, mais attendez d'entendre les chiffres des accidents du travail qui n'entraînent pas forcément la mort mais qui peuvent coûter un bras." Nouvel épisode de La Débauche.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon