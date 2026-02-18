Produits chimiques : l'UE aux mains des lobbys

Alors qu'une nouvelle proposition de loi Duplomb a été déposée en France, les lobbys de la chimie n'ont quant à eux jamais été aussi virulents au niveau européen. Un récent rapport du Corporate Europe Observatory révèle que ceux-ci ont obtenu près de 200 réunions avec des hauts fonctionnaires européens, dans le but affiché d’assouplir les règles sur les produits chimiques dangereux, rien qu'en 2025. Parmi les principaux défenseurs de ces initiatives de dérégulation des textes européens, Ursula Von der Leyen, actuelle présidente de la Commission européenne, et Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission et commissaire chargé de l'industrie. En parallèle, les organisations de défense de l'environnement n'ont jamais autant été discréditées et réprimées. Vicky Cann, autrice du dernier rapport Corporate Europe Observatory, vient nous éclairer sur le tournant actuellement à l'oeuvre au sein des institutions européennes.
