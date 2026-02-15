Europe : Comment les lobbies américains infiltrent le parlement

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump l’a dit haut et fort : son ambition est de permettre le développement des industries fossiles sans aucune contrainte. Une dérégulation engagée aux États-Unis, mais dont les effets s’étendent aussi jusqu’au sein de l’Union européenne, où les intérêts américains sont nombreux. Dans ce focus, Swann Bommier, directeur du plaidoyer de l’association Bloom, raconte comment les lobbies pétroliers américains ont mobilisé l’eurodéputé suédois Jörgen Warborn pour porter cette stratégie de dérégulation et détricoter les législations environnementales, notamment à travers la promotion de la loi Omnibus.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon