Révélations sur le marché de la mort : un pactole de 3 milliards

Dans leur livre-enquête « Les Charognards, le business de la mort », les journalistes Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse plongent au cœur d’un secteur à la fois extrêmement rentable et tabou en France : celui des pompes funèbres. Ce marché, qui pèse plus de 3 milliards d’euros chaque année, est en grande partie contrôlé par deux acteurs dominants, OGF et Funecap, qui en concentrent à eux seuls près d’un tiers. Derrière la puissance de ces groupes se profile une logique capitaliste, où l’accompagnement du deuil semble passer après les objectifs de rentabilité. Dans ce contexte, les familles endeuillées apparaissent comme vulnérables, parfois même traitées comme des proies par ceux que les auteurs n’hésitent pas à qualifier de « charognards ».
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Morgane Sabouret / Margaux Simon