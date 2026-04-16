Trump : un mandat au service de son enrichissement personnel

L’imprévisibilité est un mode de gouvernance pour le président américain. Mais pourquoi fait il tout ça ? Pourquoi prend-il parfois des décisions qui ne semblent pas aller dans la direction des intérêts des États-unis, ou même des attentes de ses électeurs ? Tout expliquer est évidemment impossible (et cette vidéo ne parle pas de sa santé mentale), mais un élément reste central dans ses prises de décision : son enrichissement personnel, ainsi que celui de ses proches.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon