Un fasciste révolutionnaire dans la guerre d’Algérie - Épisode 3

1955. Après la Corée et l’Indochine, Yves Guillou entre dans son dernier conflit au service de la France : la guerre d’Algérie.Une guerre coloniale où se mélangent torture, terreur, ingénierie sociale, coups d’État avortés et fantasmes contre-révolutionnaires — et où va véritablement prendre forme naître la doctrine la plus corrosive de l’armée française : la DGR, Doctrine de Guerre Révolutionnaire. Ce troisième épisode d’Agent Occident — Portrait d’un faf parcourt la guerre d’Algérie à travers ses réseaux, ses idéologues et ses expériences les plus sombres : Sétif, Philippeville, le 5ᵉ bureau, le CIPCG, la Bataille d’Alger, la Main Rouge, le 13 mai, et jusqu’à la création de l’OAS.C’est là que Guillou bascule définitivement. Capitaine au 11ᵉ Choc, puis déserteur, il devient Yves Guérin-Sérac : un terroriste politique forgé par la France et prêt à porter la contre-révolution au-delà de l’Algérie. Un épisode charnière où la décolonisation, la guerre froide et le fascisme se rencontrent, juste avant que Guérin-Sérac ne plonge dans les réseaux internationaux.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon