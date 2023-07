Hollywood : le spectre de l'ère du "flopbuster"

Panique à Hollywood ! L’industrie du cinéma américain semble devenue incapable de produire des grands succès : à des films de plus en plus chers à produire répond une désaffection croissante du public. Tandis que les studios multiplient les suites et les remakes en espérant réduire leur risque, le public s’en trouve paradoxalement de plus en plus lassé, fatigué qu’on lui serve toujours la même soupe. Les studios hollywoodiens semblent se trouver à la fin d’un cycle dont personne ne trouve la sortie, certains spécialistes évoquant la fragilisation inquiétante des salles de cinéma et la possible disparition à terme d’une hégémonie américaine.

