Dans les prisons et hôpitaux israéliens, la déshumanisation des Palestiniens

Alors qu'Israël répond devant sa propre Cour suprême d’accusations de maltraitance dans le camp de détention de Sde Teiman et enquête sur le décès de plusieurs prisonniers, Blast recueille le témoignage d'un soignant qui a visité la base militaire mise en cause. Selon divers témoignages reçus par des organisations et plusieurs médias, plus de 4000 Palestiniens y seraient passés dans des conditions abominables. Au-delà de Sde Teiman, soignants et organisations dénoncent un traitement inhumain étendu aux prisons et hôpitaux israéliens.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste