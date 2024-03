Journal de Guerre : des deux côtés de la frontière entre Ukraine et Russie, l’impuissance et le désespoir

Journaliste ukrainienne, K. vit à Kiev. Artiste russe opposé à l’invasion de l’Ukraine, D. réside à Saint-Pétersbourg. La dessinatrice de presse Nora Krug a correspondu avec eux pendant un an et mis en forme leurs réflexions et leurs récits. Mis face à face, ces témoignages composent un journal de guerre d’anonymes qu’une guerre impérialiste aimerait faire passer pour des ennemis. Des deux côtés de la frontière pourtant, la résignation et la détresse sont identiques.

