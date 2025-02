France et Italie mafieuse, Trump et la Cosa Nostra : les vérités de Roberto Saviano

"Au nom du sang versé qui ne sèche jamais » écrit Roberto Saviano en exergue de son livre, un formidable roman sur les années noires de lutte contre Cosa Nostra entre 1982 et 1993. L’écrivain italien, toujours protégé par la police car menacé de mort par la mafia, revient en France et à Blast avec un gros livre de plus de 500 pages où il raconte, à travers la vie et la mort du juge Giovanni Falcone, le combat éternel contre le crime organisé et la corruption qui continuent à gangréner les démocraties occidentales et en particulier son pays l’Italie. "Ce roman raconte une histoire vraie. Il existe plusieurs versions de certains épisodes, et de multiples hypothèses à leur sujet ; chaque fois, j’ai choisi celle que j’estimais la plus vraisemblable et la plus convaincante… Quand, à l’aide de mon imagination, j’ai relié des faits, comblé des vides, reconstitué des dialogues, construit de courtes scènes ou donné corps à des émotions et des pensées, je n’ai jamais procédé de façon arbitraire, mais toujours en me fondant sur des témoignages historiographiques ou sur des indices concrets. À quelques endroits, j’ai adapté le découpage temporel des événements aux exigences narratives, afin de rendre plus linéaire une histoire vaste, complexe, souvent tortueuse… Chaque personnage mentionné a véritablement existé, chaque fait s’est véritablement déroulé. Tout cela a eu lieu. » écrit Saviano. Une heure de conversation âpre et tendue suive où l’écrivain est très crédible quand il nous assure que seule la littérature nous sauve, le journalisme n’est qu’un moyen...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon