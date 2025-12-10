Souffrance au travail : des substances pour tenir la cadence

"Aujourd'hui, on va vous parler de consommation de substances en lien avec le travail. Des substances qu’on appelle psychoactives. C'est des drogues comme la cocaïne, le cannabis, l'alcool mais ça peut être aussi le café, la cigarette ou des médicaments. On a bien conscience que c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tabous et que très souvent, les personnes qui sont concernées sont trop habituées à des discours culpabilisants. Nous, on est surtout pas là pour ça. On est là pour lever le voile sur ces pratiques et surtout vous dire qu'on est solidaires avec les travailleurs qui traversent ça. L'idée, c'est qu'à la fin, vous n'allez pas ressentir de la culpabilité, mais vous aurez, on l'espère, plutôt des explications, comprendre pourquoi on consomme au boulot."
