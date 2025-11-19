Quand le gouvernement britannique invoque l’immigration pour étendre le contrôle numérique

En promettant une carte d’identité numérique pour empêcher les personnes en situation irrégulière de travailler, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, avance une mesure présentée comme un outil de dissuasion face aux traversées illégales. Mais ONG et experts alertent sur un projet flou, potentiellement liberticide et appuyé sur une infrastructure technologique déjà défaillante. Plusieurs spécialistes interrogés par Blast doutent que cette carte puisse atteindre son objectif déclaré sans entraîner d’importantes dérives.
