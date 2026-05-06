L’avènement du techno-fascisme passe par X et l’extrême droite nippone

En octobre 2022, le multimilliardaire de la tech Elon Musk rachète le réseau social Twitter, qu’il rebaptise X. Sous sa direction, la plateforme s’est muée en avant-poste de la bataille culturelle menée par les forces réactionnaires. Loin de se cantonner à un rôle de simple spectateur, l’homme le plus riche du monde use de son influence et de sa notoriété pour donner un coup d’accélérateur au processus de fascisation des esprits et in-fine de permettre à l’extrême droite d’accéder au pouvoir. Dernière initiative en date, l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité sur X : la traduction automatique des posts. Mise à jour qui a entrainé une déferlante raciste et xénophobe dont le Japon a été l’épicentre.
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Margaux Simon