Rapport annuel d'Amnesty international : « Pour le bien de l’humanité, il est temps d’écrire l’histoire des droits humains. »

L’organisation non gouvernementale de défense (ONG) des droits humains Amnesty international publie aujourd’hui, comme tous les ans, son rapport annuel sur la situation de ces droits dans le monde – pays par pays. Ce dense document est une alerte, dont les auteurs constatent, accablés, que notre planète « est à l’aube d’une nouvelle ère dangereuse, caractérisée par des attaques de grandes puissances, d’entreprises et de mouvements anti-droits contre le multilatéralisme, le droit international et les droits humains ».