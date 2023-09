En finir avec le dogme de la compétitivité

Désindustrialisation, crise écologique, montée des inégalités : les problèmes économiques et sociaux se multiplient. À l’heure où nous avons besoin pour notre survie collective d’investissements publics massifs dans la transition écologique, et d’une politique de sobriété, nos dirigeants échouent et ne sont pas du tout à la hauteur du problème. Pourquoi ce refus d’agir ? Est-ce un manque de volonté ou un problème idéologique ? Et si la meilleure façon de faire face à ces défis était de mettre fin au dogme économique et politique de la compétitivité ? C’est en tout cas la thèse du chercheur Benjamin Brice, auteur de « L’impasse de la compétitivité » qui répond aux questions de Salomé Saqué.

