Écologie : La méthode pour gagner face aux lobbies

Comment peut-on encore espérer gagner des combats écologiques alors que le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron mais aussi le Parlement européen sont dominés par la droite et l'extrême droite ? C’est la question que de nombreuses personnes se posent… Car nous vivons un paradoxe terrifiant : alors que les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus violents et meurtriers, les réponses politiques sont de plus en plus faibles voire anti-écologiques. Nous assistons à une offensive sans précédent pour criminaliser les activistes et décrédibiliser leurs discours. Dans ce contexte, comment ces activistes écologistes mais aussi les citoyennes et citoyens peuvent continuer de mener cette bataille de David contre Goliath ? Pour répondre à cette question, Paloma Moritz reçoit Claire Nouvian, fondatrice de l’ONG Bloom qui se bat depuis 2005 pour la défense de l’Océan. C’est une des rares ONGs à avoir obtenu plusieurs victoires majeures ces dernières années, notamment face aux lobbies de la pêche industrielle. Des victoires au niveau européen sur l’interdiction de la pêche électrique ou encore sur l’interdiction du chalutage en eaux profondes. L’ONG Bloom est devenue l’une des ONGs les plus craintes par les politiques aujourd’hui. Parce qu’elle a réussi à identifier des stratégies pour faire face aux lobbies économiques et industriels qui les influencent sans cesse. Alors quelle est cette recette ? Quels sont les prochains combats à mener ? Et pourquoi est-il encore possible de gagner ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Claire Nouvian.

