Entrepreneurs : Les nouveaux maîtres du monde

Dans ce nouvel épisode de Corporate sur Blast, ‪@bolchegeek‬ et ‪@LeFilsdePub‬ penchent sur la façon dont ces figures portées aux nues ont forgé tout un imaginaire de réussite et d'hommes d'exception. Entre vérités, romantisation et mensonges éhontés Anthony Galluzzo notre co-auteur met en lumière dans son livre Le Mythe de l’entrepreneur les zones d’ombre des biographies de ces self-made men pour voir ce qui y est raconté et surtout ce qui y est passé sous silence. Comment par leurs discours, leur médiatisation et même au travers de la pop culture ces hommes ont-ils construit leurs légendes et par là même nos représentations ? En quoi tout cela leur a donné un réel pouvoir sur nos vies et notre société ?

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon