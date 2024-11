Les USA au tournant de leur histoire

La présidentielle américaine, entre show médiatique et affrontement théâtral, révèle des personnages devenus presque caricaturaux, vendus comme des produits, entre slogans percutants et spectacle de « bien contre mal ». Mais derrière cette mise en scène se cache un malaise plus profond, une Amérique en crise. Pourquoi cette nation nous fascine-t-elle autant ? Dans quelle mesure avons-nous tous été bercés par la culture américaine, façonnés par ses héros et ses icônes ? De James Dean à Taylor Swift, en passant par l'influence des luttes politiques, que signifie cette colonisation culturelle ? Dans ce nouvel épisode de Doc doc doc, Nicolas Houguet présente trois documentaires qui montrent une société piégée par ses mirages et combattant ses démons.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon