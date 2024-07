Médias : La fabrique de la soumission

"Alors que se préparait cet épisode, il y a eu le résultat des élections européennes et puis la dissolution soudaine de l'Assemblée nationale. Les journalistes ne se cachaient même plus pour tenter à tout prix de créer le buzz et de semer la discorde. On suggérait de s'en prendre une énième fois à l'épouvantail Mélenchon. Les chiens de garde de l'audimat imposaient leurs filtres sur la réalité. Ils faisaient passer leurs obsessions pour de l'intelligence, ils reproduisaient la société dont ils étaient les profiteurs et les laquais. Sauf que la période était grave et qu'encore une fois, ils n'étaient pas à la hauteur, davantage en quête d'audience et de classe que de sens et de dialogue. Alors pourquoi on les subit encore et toujours ?" Nouvel épisode de Doc doc doc, par Nicolas Houguet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret