Qatar : un ancien directeur de Bein détenu 700 jours sans procès

Aujourd'hui, Denis Robert reçoit Ali Salem, ancien cadre dirigeant au Qatar. À l'origine de toute l'architecture technique d'Al Jazeera et Al Jazeera sport, directeur des opérations puis directeur exécutif de beIN SPORTS Moyen Orient, cet ingénieur égyptien a été pendant près de 20 ans la cheville ouvrière du géant médiatique Qatarien... jusqu'à un sombre matin de l'automne 2018. Arrêté par la sécurité de l'État qui l'accuse d'espionnage, placé au secret pendant 28 jours, puis en détention pendant 700 jours, avant d'être expulsé du Qatar. Il n'aura pas d'explications pour les tortures psychologiques et physiques qu'il a subi, à part une condamnation pour fuite de document, au terme d'une parodie de procès, et sans un mot de son ancien supérieur, Nasser al-Khelaïfi, président de beIN SPORTS, et cousin du chef de la sureté de l'État. Il témoigne aujourd'hui à Blast de son calvaire et des méthodes du Qatar.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste