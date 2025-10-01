Détruire le journalisme et la justice : l'objectif des pro-Sarkozy

Un ancien président de la République condamné à 5 ans de prison ferme : l’affaire Sarkozy bouleverse la France. C’est une première dans l’Histoire récente, et les répercussions sont déjà immenses. Carla Bruni, furieuse, arrache la bonnette d’un micro devant les caméras : l’image fait le tour des réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy, lui, réagit avec une rage froide, accusant la justice d’avoir humilié la France. Très vite, les soutiens médiatiques s’enchaînent, et les journalistes de Mediapart, à l’origine de l’affaire, deviennent la cible d’attaques sans précédent. Fait inquiétant : de nombreux médias mettent sur le même plan le résultat d'une enquête de plus d'une décennie, et des affirmations fausses répandues par les soutiens de l'ancien président. Un processus digne du trumpisme américain se met en place : délégitimer la justice et porter atteinte à la liberté de la presse pour sauver un homme politique. Résultat, cette affaire ne concerne pas que Nicolas Sarkozy : elle interroge notre démocratie. Peut-on aller en prison en France « sans preuve, mais pour une intention » comme certains l’affirment ? Pourquoi tant de fausses informations circulent-elles dans les médias depuis le verdict ? Que risque concrètement Nicolas Sarkozy ? Peut-il aller en prison ? Quels recours lui restent-ils ? Au-delà du procès, cette séquence est un test démocratique majeur : elle révèle une offensive politique et médiatique contre l’État de droit, et il est urgent d'en prendre conscience. Salomé Saqué revient sur ce tournant historique, dans cette nouvelle émission, pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon