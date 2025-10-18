Madagascar : face à la Gen z, le président exfiltré par la France

À Madagascar, la situation est très incertaine. Le président du pays, Andry Rajoelina, et ses fidèles sont en fuite et l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir. L'Assemblée nationale a voté la destitution du président, mais celui-ci l'a dissoute alors qu'il a fui. Les défis pour les malgaches sont nombreux, avec trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Certaines régions, comme le sud du pays, sont particulièrement touchées depuis des années par des crises sécuritaires et climatiques. Mais au-delà de la situation particulièrement dramatique du sud, la totalité du pays doit composer avec une importante corruption. C’est ce que rappelait dans un communiqué le collectif Gen Z Madagascar dénonçant "la corruption systémique au sein des institutions. Alors que se passe-t-il à Madagascar ? La Gen Z va-t-elle sauver le monde ? Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon