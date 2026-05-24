2027 : déluge de candidats, la guerre a commencé

Les candidatures à la présidence pullulent de tous les côtés sans qu’on comprenne bien pourquoi. On va voir à quoi elles servent, ce qu’elles fabriquent comme fonctionnement politique et à quoi s’attendre pour les prochains mois. On fera un tour du côté des écuries d’Augias pour nettoyer un peu toutes la politicaillerie autour de la si triste affaire Lyhanna, instrumentalisée par ceux qui en sont les plus comptables. Enfin, on ira regarder du côté de la transparence de la vie publique pour voir quelles avancées concrètes sont utiles pour mieux contrôler les intérêts de nos élus.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret, Margaux Simon