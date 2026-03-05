Comment et pourquoi l'Etat fabrique les sans-papiers

Depuis une vingtaine d’années, les gouvernements successifs n’ont cessé de durcir les conditions d’accès à la régularisation des personnes étrangères. Parcours administratif labyrinthique, bugs informatiques liés à la numérisation des démarches : des personnes présentes sur le sol français peuvent se retrouver en perte de droits du jour au lendemain, sans véritable possibilité de recours. Dans le même temps, la demande de main-d’œuvre ne cesse de croître et le patronat profite de la précarité économique et administrative de nombreux sans-papiers pour leur imposer des conditions de travail indignes : emplois dangereux, vols de salaires, situations qui confinent parfois à l’exploitation. Dans ce Focus pour Blast, Emeline Zougbédé, maîtresse de conférences à l’université de Rouen, et Diane Fogelman, chargée de plaidoyer pour Amnesty International, reviennent sur ce phénomène.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon